Türkiye İçişleri Bakanlığından corona virüs paylaşımı

İçişleri Bakanlığından corona virüs paylaşımı

Türkiye

İçişleri Bakanlığından corona virüs paylaşımı

İçişleri Bakanlığınca "EvdeHayatVar" etiketiyle paylaşılan videoda, corona virüse (Kovid-19) karşı evde kalmanın önemine değinildi.

19 Mart 2020, Perşembe 22:47 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, zorunlu olmadıkça evin tercih edilmesi gerektiği vurgulanıyor. Grafiklerle ailenin önemine değinilen videoda, "Evde aile, sevgi, huzur, güven ve sağlık var" ifadeleri kullanıldı. Siyaset, sanat ve spor camiasından birçok isim de kısa sürede destek verdikleri videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.


AA

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