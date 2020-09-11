Türkiye İçişleri Bakanlığı'ndan ev izolasyonu için yeni corona virüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan ev izolasyonu için yeni corona virüs genelgesi

Türkiye

İçişleri Bakanlığı'ndan ev izolasyonu için yeni corona virüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine yeni corona virüs genelgesi gönderildi.

11 Eylül 2020, Cuma 12:16 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı, corona virüs tanısı konan ancak izolasyon koşullarına uymayarak risk yaratan kişiler için harekete geçti Bakanlık tarafından 81 il Valiliğine gönderilen genelgeye göre, evde izolasyon koşullarını ihlal eden kişiler, karantina süreçlerini yurt veya pansiyonlarda tamamlayacak. Uygulama, izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan geçici nitelikteki yerlerde kalanlar için de geçerli olacak.

İzolasyon için tahsis edilecek yurt ve pansiyonların yönetimi bir mülki idare amirinin genel koordinasyonunda mevcut yöneticilerle yürütülecek.

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