Türkiye İçişleri Bakanlığı'ndan 'halı saha' açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan 'halı saha' açıklaması

Türkiye

İçişleri Bakanlığı'ndan 'halı saha' açıklaması

Halı sahaların 4 Temmuz'da açılacağı şekilde yapılan haberler hakkında İçişleri Bakanlığı bir açıklama yayınladı.

04 Ağustos 2020, Salı 17:45 Son Güncelleme:
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Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

Kamuoyunda yaygın bir şekilde halı saha olarak adlandırılan tesislerin 4 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla açılacağına dair bazı basın-yayın organlarında çıkan haberler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması zarureti doğmuştur:
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından halı sahaların açılmasına yönelik rehber hazırlama çalışmaları devam etmekte olup, halı sahaların faaliyetlerinde uymaları gereken rehber çalışmasının tamamlanmasını müteakip Bakanlığımızca halı sahaların faaliyetlerine dair İl Hıfzısssıhha Kurullarınca karar alınabilmesine yönelik Valiliklere gerekli bilgilendirme yapılacaktır.
Asılsız haberlerin kaynağı olduğu anlaşılan Halı Saha Futbol Federasyonu, dernek statüsünde bir sivil toplum örgütü olup yetkili resmi bir spor federasyonu değildir. Adı geçen dernek yöneticileri hakkında TCK 262. maddesi (Kamu Görevinin Usulsüz Olarak Üstlenilmesi) kapsamında Bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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