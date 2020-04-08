Türkiye İçişleri Bakanlığı'ndan karantina açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan karantina açıklaması

Türkiye

İçişleri Bakanlığı'ndan karantina açıklaması

İçişleri Bakanlığı tarafından karantinadaki köyler için önemli bir açıklama yapıldı.

08 Nisan 2020, Çarşamba 16:06 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan yazıda, "Corona virüs tedbirleri kapsamında; 08.04.2020 günü saat 16.00 itibarı ile 45 ilimizdeki; 2 ilçe merkezi, 6 belde, 92 köy, 47 mahalle ve 9 mezra olmak üzere toplam 156 yerleşim yerinde karantina uygulaması yapılmaktadır. Toplam 5 ilimizdeki 6 yerleşim yerinde ise karantina uygulaması sona erdirildi" ifadeleri kullanıldı.

DHA


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