İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan yazıda, "Corona virüs tedbirleri kapsamında; 08.04.2020 günü saat 16.00 itibarı ile 45 ilimizdeki; 2 ilçe merkezi, 6 belde, 92 köy, 47 mahalle ve 9 mezra olmak üzere toplam 156 yerleşim yerinde karantina uygulaması yapılmaktadır. Toplam 5 ilimizdeki 6 yerleşim yerinde ise karantina uygulaması sona erdirildi" ifadeleri kullanıldı.

DHA





İlgili Haberler AK Parti ve MHP'den yeni teklif



