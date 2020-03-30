Türkiye İçişleri Bakanlığı'ndan karantinadaki yerler hakkında açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan karantinadaki yerler hakkında açıklama

Türkiye

İçişleri Bakanlığı'ndan karantinadaki yerler hakkında açıklama

İçişleri Bakanlığı tarafından karantina altındaki yerleşim birimleriyle ilgili yapılan açıklamada, "18 ildeki 1 belde, 6 mahalle, 28 köy ve 4 mezrada olmak üzere 39 yerleşim yerinde karantina uygulanmaktadır." denildi.

30 Mart 2020, Pazartesi 15:23 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Koronavirüs tedbirleri kapsamında; 30.03.2020 günü saat 15.15 itibarı ile Türkiye genelinde toplam 39 yerleşim yerinde, mülki idare amirleri başkanlığındaki il ve ilçe hıfzıssıhha kurulları kararıyla karantina uygulaması yapılmaktadır.

Karantina uygulamaları; 18 ilimizdeki; 1 belde, 6 mahalle, 28 köy ve 4 mezra olmak üzere toplam 39 yerleşim yerinde uygulanmaktadır.

Söz konusu karantina uygulamaları tedbir amaçlı olup koronavirüs salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek ve yerleşim yerlerindeki sosyal izolasyonu sağlamak üzere alınmıştır.

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