Türkiye İçişleri Bakanlığından Kardak Kayalıkları bölgesi hakkında açıklama

İçişleri Bakanlığından Kardak Kayalıkları bölgesi hakkında açıklama

Türkiye

İçişleri Bakanlığından Kardak Kayalıkları bölgesi hakkında açıklama

İçişleri Bakanlığı, Sözcü Gazetesi internet sitesinde yer alan Kardak Kayalıkları bölgesinde Türkiye ile Yunanistan arasında gerginlik yaşandığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

04 Ocak 2022, Salı 00:30 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Sözcü Gazetesi internet sitesinde, 27 Aralık 2021 tarihinde ‘Türkiye ile Yunanistan Arasında Kardak Gerginliği’ ve 31 Aralık 2021 tarihinde ‘Yılın Son Günü Kardak’ta Gerginlik’ şeklinde başlıklar taşıyan Yaşar Anter imzalı bazı haberler yayınlanmıştır. Bahse konu haberlerde özetle; ‘Muğla İli Bodrum İlçesi açıklarındaki Kardak Kayalıkları’na gelen Yunan balıkçı tekneleri ve Yunan Sahil Güvenlik Botları’nın, bölgede görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından Kayalıklara yaklaştırılmadan bölgeden uzaklaştırıldığı’ şeklinde bazı ifadelere yer verilmiş, ayrıca yaşanan gerginliğe ilişkin olduğu iddia edilen bazı görüntüler yayınlanmıştır.

Bahse konu yayın organı tarafından, her yıl aynı dönemlerde benzer haberler yayınlanarak, iki ülke Sahil Güvenlik Botları arasında olumsuzluk yaşandığı yönünde algı oluşturulmaya çalışılmakta, iki ülke kamuoyu nezdinde sansasyon ve gerginlik yaratmaya yönelik olduğu değerlendirilen maksadını aşan bir çaba sarf edilmektedir.

Yayınlanan bahse konu haberde yer alan görüntülerden de anlaşılacağı gibi, iki ülke Sahil Güvenlik Botları arasında yaşandığı iddia edilen gerginliğe yönelik haber, gerçeklerden tamamen uzak ve uydurmadır. Sahil Güvenlik Komutanlığı denizlerimizin emniyetini ve güvenliğini sağlamak üzere 7 gün 24 saat görevinin başındadır" denildi.

İHA

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