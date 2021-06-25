İçişleri Bakanlığı’ndan ‘özel uçak’ iddiasına ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, bugün bir gazetede Bakan Süleyman Soylu'ya atfedilen haberle ilgili açıklama yaptı.

İçişleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, bugün bir gazetede yer alan "SBK Uçağı Kimleri Uçurdu?" "Soylu, SBK Uçağı ile Kaç Kez Uçtu?" başlıklı haberlerin herhangi belge ve somut olayı içermeyen iftiralar olduğu belirtildi.

Söz konusu haberde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, halen kaçak olan SBK Holding'in sahibinin özel uçağını özellikle seçim döneminde neredeyse özel taksisi gibi kullandığı iddiasının ortaya atıldığı anımsatılan açıklamada, bu suretle kamuoyu nezdinde olumsuz bir algı oluşturulması gayreti içine girildiği belirtildi.

Uçak kiralama olayının, 2017'de Ankara'daki bir sivil havacılık şirketinden ücreti mukabilinde yapılmış bir işlem olduğu, seçim yasakları sebebiyle 16 Nisan 2017 anayasa referandumu çalışmaları sırasında son bir haftada, İçişleri Bakanlığına ait uçak ve helikopterler olmasına rağmen siyasi etik gereği bu araçların kullanılmadığı belirtilen açıklamada, "Seçim çalışmalarında daha önce de zaman zaman yapıldığı gibi, bedeli bizzat İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından karşılanmak suretiyle, en uygun fiyatı veren Söğüt Havacılık A.Ş. adlı ticari işletmeden uçak kiralama yoluna gidilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Uçak veya araç kiralama şirketlerinin o an müsait uçağı olmaması durumunda, başka bir şirketten ikincil kiralama yaparak müşterilerinin talebini karşıladığı, sivil havacılıkta sıklıkla rastlanılan ve bilinen bir durumdur. Anlaşıldığı kadarıyla Söğüt Havacılık firması, o an müsait uçağı olmadığı için, Borajet adlı firmadan da uçak temin ederek müşteri talebini karşılama yoluna gitmiştir. Toplam 12,5 saatlik yurt içi uçuş gerçekleşmiştir. Seçim çalışmaları tamamlandıktan sonra, Söğüt Havacılık A.Ş. tarafından söz konusu hizmete ait fatura düzenlenmiş, Sayın Süleyman Soylu’nun sahibi bulunduğu iş yeri adına kesilen faturanın bedeli, yine kendi firmasından ödenerek süreç tamamlanmıştır. 2017 yılındaki seçim çalışmaları sırasında gerçekleşen bu hadisede, gerek uçak talebi gerekse hizmetin karşılığı olan ödemenin yapılması sırasında temas edilen tek kurum, Söğüt Havacılık A.Ş'dir. Bu durumu teyit eden fatura da ekte olup, kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Daha önce Sözcü gazetesi tarafından dile getirilen ve şimdi de benzer şekilde Cumhuriyet gazetesi tarafından hangi amaca yönelik olduğu belli olan iftira kampanyasının bir bölümü olarak planlanan bu haberlere karşı, hukuki hakkımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

AA