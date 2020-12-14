Türkiye İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması için yeni genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması için yeni genelge

Türkiye

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması için yeni genelge

Bazı vatandaşlar hafta sonu özel hastane ve kan merkezlerinden aldıkları randevular ile corona virüs salgını kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti. İçişleri Bakanlığı konu nedeniyle 81 ile yeni genelge gönderdi.

14 Aralık 2020, Pazartesi 16:07 Son Güncelleme:
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Genelgeye göre, sokağa çıkmanın kısıtlandığı gün ve saatlerde istisnanın kapsamı sadece muafiyet nedeni ile sınırlı olacak. Sokağa çıkma kısıtlamasında, istisna kapsamındaki kişinin muafiyet durumu ile dışarıda bulunduğu zaman dilimi uyumlu olacak.

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Rutin güzergahın dışına çıkmayacak

Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, istisna kapsamındaki kişi, muafiyeti nedeniyle ikametinden ayrıldığında rutin güzergahının dışına çıkamayacak. Sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerinde, muafiyet sebebi, zaman ve/veya güzergah uyumu bulunmaması halinde idari yaptırım uygulanacak.

#olayıngeçmişi

Corona virüsle mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması bazı istisna kararları kapsamında ihlal edildi. Vatandaşlar özel hastane ve kan merkezlerinden aldıkları randevular ile sokağa çıkma kısıtlamasına uymadı.

"Kendimizi kullanılmış hissediyoruz"

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan özel bir hastanede çalışan Prof. Dr. Halil Özgüç, "Kamu hastanelerinde hafta sonu normal randevu verilemiyor. Ama özel hastaneler ve muayenehaneler hasta kabul edebiliyor. Özel hastanelerin birçoğunda internet üzerinden randevu alınabiliyor. Daha sonra vatandaşa bir SMS gönderiliyor. Bununla kişi dışarı çıktığında ve kontrol olduğunda 'ben hastaneye gidiyorum' diyor. Geçen sokağa çıkma yasağında da yaşadık, cumartesi günü hastaneye gidiyorum, hastaların önemli bir bölümü gelmiyor. Arıyoruz, 'unuttum, gelmeyeceğim' gibi bahaneler sunuluyor. Bu kötü bir suistimal. Hem bir doktor olarak hafta içi çalışıp yoruluyoruz, bir de hafta sonu hastalarımız için hastaneye geliyoruz ama bu kötü bir psikoloji oluyor. Kendimizi kullanılmış hissediyoruz" dedi.

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