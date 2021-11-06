İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, toplum sağlığının korunması amacıyla emniyet ve jandarma ekiplerince ülke genelinde alkol operasyonları yapıldığı duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; "Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde 05.11.2021 tarihinde ülke genelinde halk sağlığının korunması, kaçak sahte alkollü içkinin ulaşılabilirliğinin engellenmesi amacıyla alkollü içki satışı yapan ve sahte içki sattığı/bulundurduğu şüphesi bulunan işyerleri ile depolarına yönelik olarak eş zamanlı “Alkol Operasyonu” gerçekleştirildi.





20 BİNDEN FAZLA PERSONEL KATILDI

20 bin 278 personelden oluşan 6 bin 227 ekibin katıldığı operasyonda; 21 bin 922 iş yerinde/depoda arama ve denetleme yapıldı.

Bu aramalarda; 402 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı, 39 şüpheli gözaltına alındı, 448 aranan şahıs yakalandı. 1’i çocuk olmak üzere 6 kayıp şahıs bulundu.

ON BİNLERCESİ ELE GEÇİRİLDİ

Uygulamada, 19 bin 367 litre kaçak/sahte alkollü içki, 11 bin 657 şişe kaçak/sahte alkollü içki, 660 şişe içki aroması, 2.731 adet boş alkollü içki şişesi, 204 bin 000 adet etiket, 18.257 adet sahte bandrol, 10.440 paket kaçak sigara, 67.507 adet doldurulmuş ve 110.000 adet boş makaron, 4.441 adet puro, 16.959 adet cinsel içerikli ürün, 9,8 kg esrar, 7 gr eroin, 249 adet ve 181 gr sentetik uyuşturucu, 33 adet ruhsatsız tabanca, 25 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet uzun namlulu silah ve bunlara ait 738 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca 10 adet yasadışı alkollü içki imalathanesi deşifre edildi.