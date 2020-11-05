İçişleri Bakanlığı'ndan yeni corona virüs genelgesi
İçişleri Bakanlığı, corona virüs denetimlerinin sahada daha etkin yapılması için valiliklere "Koronavirüs salgını denetimleri" konulu genelge gönderdi.
05 Kasım 2020, Perşembe 19:35 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
İçişleri Bakanlığı, koronavirüs denetimlerinin sahada daha etkin yapılması için valiliklere "Koronavirüs salgını denetimleri" konulu genelge gönderdi.
Yarından itibaren denetimlerin daha etkin yapılması için vatandaşların yoğun olduğu cadde, sokak, pazar yerlerinde görevli ekip sayısı artırılacak.
Denetimlerde yerel yönetimlerin imkanı seferber edilecek özellikle iş yeri cadde/sokak denetimlerinde zabıta personelinin tamamı görevlendirilebilecek.
Denetimlerde, şehirler arası ve şehir içi toplu ulaşım araçları ile taksiler tek tek durdurulacak ve tedbirlere uyulup uyulmadığına bakılacak.