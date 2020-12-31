Türkiye İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Sinema Salonları 1 Mart'a kadar kapalı kalacak

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Sinema Salonları 1 Mart'a kadar kapalı kalacak

Türkiye

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Sinema Salonları 1 Mart'a kadar kapalı kalacak

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 İl Valiliğine gönderilen genelgeye göre sinema salonları 1 Mart’ta kadar kapalı kalmaya devam edecek.

31 Aralık 2020, Perşembe 10:34 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Valiliklere gönderilen genelgede, kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken yeni kurallar ve önlemler alındığı belirlendiği hatırlatıldı. Alınan önlemler kapsamında sektörün talebi doğrultusunda sinema salonlarının faaliyetlerinin de 31 Aralık tarihine kadar durdurulması kararlaştırıldığı anımsatıldı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Genelgede, gelinen aşamada, gerek sektörün bu yöndeki talepleri gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığıyla yapılan görüşmeler sonucunda; salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Mart 2021 tarihine kadar ara verilmesinin uygun olacağının değerlendirildiği ifade edildi.

Bu doğrultuda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak.

Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılacak.

İlgili Haberler
Askerlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan'ı uyardıSağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma süresi 6 ay uzatıldıKamu çalışanlarına ilave tediyelerin ödeme tarihleri belli olduBakanlık'tan "Kısıtlamada cuma namazı kılınacak mı?" sorusuna yanıt geldi


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
İyi bir yıl olsun
Şirin Sever
Hakan Çelik
AB ve Amerika ile yeni sayfa açabiliriz
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Yorumdan öte
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Bir anı: İsmet İnönü, Türkeş’i CHP’ye davet etti mi?
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Hastaneler, kısıtlamalar, aşı ve sağlık çalışanları
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Pınar Gültekin olayında CHP'li milletvekilinin ismi neden açıklanmıyor?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Banu Şen
Yaşadığımız sürece umut hep var
Banu Şen
Erkut Can
Yeni yılınız gönlünüzce olsun
Erkut Can
Murat Gülderen
Online yılbaşı
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Askerlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan'ı uyardı