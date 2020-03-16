İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi
İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine "corona virüs tedbirleri" konulu ek bir genelge daha gönderildi.
16 Mart 2020, Pazartesi 18:28 Son Güncelleme:
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Genelgeyle, bu gece yarısından itibaren tiyatro, sinema, çalgılı/müzikli lokanta, kahvehane, internet kafe, kapalı çocuk oyun alanlarının faaliyetleri durdurulacak. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre STK genel kurulları, eğitimleri, toplu olarak bir araya gelinen her türlü toplantı 00.00'dan itibaren ertelenecek.
Genelgeyle, toplu olarak vatandaşların bir arada bulunduğu "taziye evleri"nin faaliyetleri 00.00 itibariyle durdurulacak.
AA