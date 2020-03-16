Genelgeyle, bu gece yarısından itibaren tiyatro, sinema, çalgılı/müzikli lokanta, kahvehane, internet kafe, kapalı çocuk oyun alanlarının faaliyetleri durdurulacak. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre STK genel kurulları, eğitimleri, toplu olarak bir araya gelinen her türlü toplantı 00.00'dan itibaren ertelenecek.

Genelgeyle, toplu olarak vatandaşların bir arada bulunduğu "taziye evleri"nin faaliyetleri 00.00 itibariyle durdurulacak.

AA



