İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı yasakları hakkında açıklama
İçişleri Bakanlığı tarafından, "Bugün saat 18.00 ile yarın saat 08.00 arasında 45 bin 22 ekiple yapılacak denetimlerde 208 bin 139 kolluk personeli görev alacak. " denildi. Ülke genelinde 8 bin 390 uygulama noktasında kontroller yapılacak.
31 Aralık 2020, Perşembe 14:44 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
"Bugün saat 18.00 ile yarın saat 08.00 arasında 45 bin 22 ekiple yapılacak denetimlerde 208 bin 139 kolluk personeli görev alacak. Yılbaşı tedbirleri kapsamında emniyet ve jandarma birimlerince ülke genelinde 8 bin 390 uygulama noktasında kontroller yapılacak"
BUNLARI DA OKUYUN