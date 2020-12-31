Türkiye İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı yasakları hakkında açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı yasakları hakkında açıklama

Türkiye

İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı yasakları hakkında açıklama

İçişleri Bakanlığı tarafından, "Bugün saat 18.00 ile yarın saat 08.00 arasında 45 bin 22 ekiple yapılacak denetimlerde 208 bin 139 kolluk personeli görev alacak. " denildi. Ülke genelinde 8 bin 390 uygulama noktasında kontroller yapılacak.

31 Aralık 2020, Perşembe 14:44 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: 

 "Bugün saat 18.00 ile yarın saat 08.00 arasında 45 bin 22 ekiple yapılacak denetimlerde 208 bin 139 kolluk personeli görev alacak. Yılbaşı tedbirleri kapsamında emniyet ve jandarma birimlerince ülke genelinde 8 bin 390 uygulama noktasında kontroller yapılacak"


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