İçişleri Bakanlığı'ndan 'Yüksek Seçim Kurulu' genelgesi: Sokak yasağından muaf tutulacaklar
İçişleri Bakanlığı, 'Yüksek Seçim Kurulu' talebiyle valiliklere genelgeye gönderdi. Muhtarlık ve ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimleri ile halkoylamasında görev alacak kişiler ile seçmenler; sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak.
03 Mart 2021, Çarşamba 13:17 Son Güncelleme:
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Yüksek Seçim Kurulu'nun talebi doğrultusunda İçişleri Bakanlığı valiliklere genelge gönderdi.
Valiliklere gönderilen genelge ile 7-14-21 ve 28 Mart 2021 tarihlerinde yapılacak olan muhtarlık ve ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimleri ile halkoylamasında görev alacak kişiler ile seçmenler; yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur
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