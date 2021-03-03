Türkiye İçişleri Bakanlığı'ndan 'Yüksek Seçim Kurulu' genelgesi: Sokak yasağından muaf tutulacaklar
  • Haberler
  • Türkiye Haberleri
  • İçişleri Bakanlığı'ndan 'Yüksek Seçim Kurulu' genelgesi: Sokak yasağından muaf tutulacaklar

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Yüksek Seçim Kurulu' genelgesi: Sokak yasağından muaf tutulacaklar

Türkiye

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Yüksek Seçim Kurulu' genelgesi: Sokak yasağından muaf tutulacaklar

İçişleri Bakanlığı, 'Yüksek Seçim Kurulu' talebiyle valiliklere genelgeye gönderdi. Muhtarlık ve ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimleri ile halkoylamasında görev alacak kişiler ile seçmenler; sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak.

03 Mart 2021, Çarşamba 13:17 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Yüksek Seçim Kurulu'nun talebi doğrultusunda İçişleri Bakanlığı valiliklere genelge gönderdi.

Valiliklere gönderilen genelge ile 7-14-21 ve 28 Mart 2021 tarihlerinde yapılacak olan muhtarlık ve ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimleri ile halkoylamasında görev alacak kişiler ile seçmenler; yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Reform paketi ve Anayasa Mahkemesi
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Bıktık usandık bu gerginlikten
Hakan Çelik
Murat Çelik
Devletten hesap sorulamaz mı?
Murat Çelik
Rauf Tamer
Yazarımız yıllık izinde
Rauf Tamer
Banu Şen
Turizm sezonu yaklaşırken yeni tatil alternatifleri
Banu Şen
Şirin Sever
‘Malcolm ve Marie’ yılın en iyi filmi!
Şirin Sever
Erkut Can
Nükhet Duru bu köşede dursun
Erkut Can
Murat Gülderen
3 boyutlu dersler
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması neden kaldırılmadı? Uzman isim açıkladı