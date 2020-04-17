Türkiye İçişleri Bakanlığ'ndan sokağa çıkma yasağı hakkında yeni açıklama

İçişleri Bakanlığ'ndan sokağa çıkma yasağı hakkında yeni açıklama

Türkiye

İçişleri Bakanlığ'ndan sokağa çıkma yasağı hakkında yeni açıklama

Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığ'ndan önemli bir açıklama geldi.

17 Nisan 2020, Cuma 10:08 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak 31 ilde bugün saat 15.00-24.00 arasında polis ve jandarma uygulama yapacak" denildi.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, "Yoğun alışveriş yapılan yerler, akaryakıt istasyonları ve duraklarda sosyal mesafe kuralı, maske zorunluluğu denetlenecek" ifadeleri kullanıldı.


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