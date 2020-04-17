İçişleri Bakanlığ'ndan sokağa çıkma yasağı hakkında yeni açıklama
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığ'ndan önemli bir açıklama geldi.
17 Nisan 2020, Cuma 10:08 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak 31 ilde bugün saat 15.00-24.00 arasında polis ve jandarma uygulama yapacak" denildi.
İçişleri Bakanlığı açıklamasında, "Yoğun alışveriş yapılan yerler, akaryakıt istasyonları ve duraklarda sosyal mesafe kuralı, maske zorunluluğu denetlenecek" ifadeleri kullanıldı.