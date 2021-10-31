Türkiye İçişleri duyurdu: 4 örgüt mensubu teslim oldu

İçişleri duyurdu: 4 örgüt mensubu teslim oldu

Türkiye

İçişleri duyurdu: 4 örgüt mensubu teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 4 örgüt mensubunun ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.

31 Ekim 2021, Pazar 18:27 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakanlık koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının yürüttüğü ikna çalışmaları sonucunda PKK/KCK terör örgütünden kaçan 4 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Açıklamada, 2013-2015 yıllarında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının en son Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüklerinin tespit edildiği kaydedildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 2021'de teslim olan örgüt mensubu sayısının 171'e yükseldiği vurgulandı.

AA

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