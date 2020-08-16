İçişleri duyurdu: 5 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bölücü terör örgütünde çöküşün devam ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımız koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 5 bölücü terör örgüt mensubu bugün Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının Suriye ve Irak'ta faaliyet gösterdikleri belirlendi."

Açıklamada, 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 136'ya yükseldiği vurgulandı.

AA







