Siyaset İçişleri duyurdu: 5 terörist teslim oldu

İçişleri duyurdu: 5 terörist teslim oldu

Siyaset

İçişleri duyurdu: 5 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, 1'i aşırı sol, 4'ü PKK/KCK'lı 5 terör örgütü mensubunun ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

24 Ocak 2021, Pazar 18:27 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 1'i aşırı sol, 4'ü PKK/KCK'lı olmak üzere 5 terör örgütü mensubu, Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.

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Teslim olan örgüt mensuplarının 1993 ve 2015 yılları arasında terör örgütlerine katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Açıklamada, "2021 yılı içerisinde PKK/KCK terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 14'e yükselirken, sol terör örgütlerinden ise bu yılın ilk teslim olması gerçekleşti." ifadelerine yer verildi.

AA

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