Türkiye İçişleri duyurdu: 7 PKK'lı terörist ikna çalışmaları sonucu teslim oldu

İçişleri duyurdu: 7 PKK'lı terörist ikna çalışmaları sonucu teslim oldu

Türkiye

İçişleri duyurdu: 7 PKK'lı terörist ikna çalışmaları sonucu teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu PKK terör örgütünden kaçan 7 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

23 Aralık 2020, Çarşamba 19:19 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucunda PKK'lı 7 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, PKK terör örgütünden kaçan 7 örgüt mensubu Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu. 

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Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ile 2018 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. 

Açıklamada, "Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak'tan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısı 241'e yükseldi." bilgisine yer verildi.

AA

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