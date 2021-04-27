Türkiye İçişleri duyurdu: Bir örgüt üyesi teslim oldu

İçişleri duyurdu: Bir örgüt üyesi teslim oldu

Türkiye

İçişleri duyurdu: Bir örgüt üyesi teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları neticesinde PKK’dan kaçan 1 örgüt üyesi güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

27 Nisan 2021, Salı 21:12 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK’da çözülmenin devam ettiği belirtilerek, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2009 yılında terör örgütüne katıldığı, Irak ve İran’da faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 58’ye yükseldi" denildi.

DHA

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