İçişleri duyurdu: Etkisiz hale getirildiler

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Bugün başlayan Eren Kış-7 Operasyonları kapsamında; Bitlis-Merkez ilçe Şeyh Habib kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde; Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-İHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 3 bölücü örgüt mensubu daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6’ya yükselmiştir.

Teröristler ile birlikte, 4 M-16 piyade tüfeği ile 2 Kalaşnikov piyade tüfeği ele geçirilmiştir.

Bölgede operasyonlara devam edilmektedir.