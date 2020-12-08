Türkiye İçişleri duyurdu: İkna edilen 1 terörist teslim oldu

İçişleri duyurdu: İkna edilen 1 terörist teslim oldu

Türkiye

İçişleri duyurdu: İkna edilen 1 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu PKK/KCK'dan kaçan 1 teröristin teslim olduğunu açıkladı.

08 Aralık 2020, Salı 21:21 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun son olarak İran'da faaliyet yürüttüğü belirlendi. Böylelikle; 2020 yılı içerisinde ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak ülkemize teslim olanların sayısı 226’ya ulaştı" denildi. 

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DHA


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