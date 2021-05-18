Türkiye İçişleri duyurdu! Kırmızı kategoriye bir çizik daha

İçişleri duyurdu! Kırmızı kategoriye bir çizik daha

Türkiye

İçişleri duyurdu! Kırmızı kategoriye bir çizik daha

İçişleri Bakanlığı, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığından alınan istihbarat çerçevesinde, Diyarbakır Lice kırsalında, Jandarma SİHA/ İHA, JÖH ve Komando birlikleri ile gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

18 Mayıs 2021, Salı 21:52 Son Güncelleme:
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Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle: İç güvenlik operasyonları kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığından alınan istihbarat çerçevesinde, Diyarbakır Lice kırsalında, Jandarma SİHA/ İHA, JÖH ve Komando birlikleri ile gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Diyarbakır sorumlusu olarak faaliyet gösteren ve Terör Arananlar Listesinde 10 Milyon TL’ye kadar ödülle “KIRMIZI” kategoride aranan Agit Bismil kod adlı Aydın Şimşek olduğu tespit edilmiştir.

Etkisiz hale getirilen terörist; 2018 yılından bu yana kanlı terör eylemlerinin talimatlarını vererek birçok vatandaşımızın yaralanması ve öldürülmesi olaylarının faili ve azmettiriciydi.

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