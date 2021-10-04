Türkiye İçişleri duyurdu: PKK'lı terörist ikna çalışmaları sonucu teslim oldu

İçişleri duyurdu: PKK'lı terörist ikna çalışmaları sonucu teslim oldu

Türkiye

İçişleri duyurdu: PKK'lı terörist ikna çalışmaları sonucu teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, terör örgütü PKK'dan kaçan bir örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

04 Ekim 2021, Pazartesi 19:14 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, teslim olan teröristin, 2009'da terör örgütüne katıldığı, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Bu yıl içerisinde ikna yoluyla teslim olan örgüt üyelerinin sayısı 157'ye yükseldi.

AA

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