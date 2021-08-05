Türkiye İçişleri duyurdu: Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri duyurdu: Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye

İçişleri duyurdu: Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca, Eren-14 operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, terörden arananlarda "turuncu" kategoride yer alan "Vejin" kod adlı Zana Kılıçoğlu olduğu bildirildi.

05 Ağustos 2021, Perşembe 18:17 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Eren-14 operasyonları kapsamında Hakkari-Yüksekova ilçesi Uluyol köyü kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando ve jandarma özel harekat birlikleri ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis özel harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin terörden arananlarda 'turuncu' kategoride yer alan 'Vejin' kod adlı Zana Kılıçoğlu olduğu belirlendi."

AA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Dünyayı yaşanmaz hâle getirenler belli
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Yangını tahmin eden teknolojiler
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Yangın tartışmaları
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Ne güzel insanlar var, gördünüz mü?
Şirin Sever
Murat Çelik
Hep birlikte mücadele edeceğiz
Murat Çelik
Rauf Tamer
Kısa bir mola
Rauf Tamer
Banu Şen
Siz Çeşme'yi sadece turizm cenneti mi bilirdiniz? Çeşme'den artık sakız damlıyor
Banu Şen
Erkut Can
Genç Afganlar nereye geliyor?
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Konya'da 7 kişiyi öldürmüştü! Katliamda flaş gelişme