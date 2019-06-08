İçişleri: Mağarada 5 kadın terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan, Tunceli Kutu Deresi bölgesinde bir mağaraya yapılan operasyonda, 5 kadın teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Tunceli Kutu Deresi bölgesinde bir mağaraya Jandarma Özel Harekat birlikleri tarafından operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 5 kadın terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. AA

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Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

Tunceli-Merkez Kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında teröristlerle çıkan sıcak temasta; (5) kadın terörist silah ve teçhizatları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Bölgede operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir.

İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Valimiz Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanımız Tuğgeneral Vedat Çolak ve İl Jandarma Komutanımız Albay Sinan Şen, 5 PKK’lı kadın teröristin etkisiz hale getirildiği Kutudere bölgesine giderek, operasyonu bizzat yerinde yönettiler.5 kadın terörist ile birlikte 5 kaleşnikof,bir büyük telsiz, bir küçük telsiz, bol miktarda döküman ele geçirildi.