CHP İzmir milletvekili Selin Sayek Böke'in "AFAD çadırlarını kullanabilmeniz için evinizin hasarlı olduğunu belgelemeniz gerekiyor. Belediyelerimizin çadırlarını ise ihtiyaç sahibi olduğunu belirten herkes kullanabilir" sözleriyle ilgili İçişleri'nden açıklama geldi.

"Yanlış biliyor"

Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı yaptığı açıklamada " Böyle bir şey yok! Yalan söylüyor demeyelim de yanlış biliyor diyelim. AFAD 1040 çadır kurdu. (268’i boş, ihtiyacı olan istediği gibi gelir kalır) Kurulumlar AFAD koordinesinde devam ediyor. Lütfen sessiz olun! Arkadaşlarımız enkazın altında canları pahasına çalışıyor!" ifadelerini kullandı.

AFAD Başkanı'ndan da tepki

CHP İzmir milletvekili Selin Sayek Böke'nin açıklamalarına bir tepki de AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'ndan geldi. AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu açıklamasında şöyle dedi;

Aaah ah enkazlarla mı uğraşalım, bu tür haberlerle mi bilmiyorum. Ne olur yük olmayın, yardımcı olun. İzmir Büyükşehir Belediyesinin de dahil olduğu koordinasyon ile ve eşit şartlarda yardımları ulaştırıyoruz. Hiç bir binaya hasarlı olduğuna dair henüz belge verilmedi ve de yüzlerce vatandaşımız şu an çadırları kullanıyor. Destek olan herkese teşekkür ederiz. Tekrar geçmiş olsun.

Deprem değil sağlam olmayan bina öldürür.







