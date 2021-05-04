Siyaset İçişleri'nden Ekrem İmamoğlu'na soruşturma açıklaması

İçişleri'nden Ekrem İmamoğlu'na soruşturma açıklaması

Siyaset

İçişleri'nden Ekrem İmamoğlu'na soruşturma açıklaması

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldığı yönündeki haberlerle ilgili açıklama yaptı.

04 Mayıs 2021, Salı 12:07 Son Güncelleme:
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İsmail Çataklı, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin birçok konuda açıklamalarda bulundu. Çataklı, "Sayın İmamoğlu ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının bir işlemi. HDP'li başkanları ziyaret ederek suçluyu övdüğü, anılan partiyi destekleyerek teröre yardımlarını desteklediği, Fatih Sultan Mehmet'e ait türbede saygısızlık yaptığı iddialar üzerine Başsavcılığın başlattığı işlem" dedi.

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