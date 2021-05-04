İsmail Çataklı, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin birçok konuda açıklamalarda bulundu. Çataklı, "Sayın İmamoğlu ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının bir işlemi. HDP'li başkanları ziyaret ederek suçluyu övdüğü, anılan partiyi destekleyerek teröre yardımlarını desteklediği, Fatih Sultan Mehmet'e ait türbede saygısızlık yaptığı iddialar üzerine Başsavcılığın başlattığı işlem" dedi.