Türkiye İçişleri'nden sağlık çalışanlarına ceza kesildiği iddiasına yalanlama

İçişleri'nden sağlık çalışanlarına ceza kesildiği iddiasına yalanlama

Türkiye

İçişleri'nden sağlık çalışanlarına ceza kesildiği iddiasına yalanlama

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, tam kapanma sürecinde "sağlık çalışanlarına ceza kesildiği" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

01 Mayıs 2021, Cumartesi 19:30 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İnce, sosyal medya hesabından, Türk Tabipleri Birliğinin (TTB) sağlık çalışanlarına sağlık kuruluşlarına ulaşımda izin belgesi yokluğu nedeniyle ceza kesildiğini içeren açıklamasını alıntılayarak, şu ifadeleri kullandı:

"TTB dezenformasyon yapmaktadır. Sağlık çalışanlarımız sokağa çıkma kısıtlamalarından muaftırlar. Sadece kimlik kartlarını ibraz etmelerinin yeterli olduğu konusunda kolluk birimlerine talimat verileli 3 gün oldu. Bu süreçte fedakarca çalışan sağlıkçılarımızın haklarını ödeyemeyiz."

AA

İlgili Haberler
Bakan Soylu’dan Samsunspor Futbol Kulübü Başkanı hakkında suç duyurusuDışişleri Bakanlığı’ndan ’Somali’ açıklaması


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
“Rusya’dan KKTC hamlesi gelebilir”
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Annelere özel tekno indirimler
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Bu kadarı yeter
Rauf Tamer
Murat Çelik
Ayvalık’tan mesaj var: Kapanma tatil değil
Murat Çelik
Oral Çalışlar
‘Dış güçler’
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Kapanmaya hazır mıyız?
Şirin Sever
Banu Şen
9 bin 400 yıldır tarımın kalbi bu topraklarda atıyor
Banu Şen
Erkut Can
Kadın üzerine deyişler
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Dışişleri Bakanlığı’ndan ’Somali’ açıklaması