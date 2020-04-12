Türkiye İçişlerinden sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklama

İçişlerinden sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklama

Türkiye

İçişlerinden sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklama

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma yasağını ihlal eden toplam 18 bin 770 kişiye adli/idari işlem gerçekleştirildiğini duyurdu.

12 Nisan 2020, Pazar 12:13 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, corona virüs tedbirleri kapsamında 31 ilde 10 Nisan tarihinde saat 00.00 itibarıyla sokağa çıkma yasağının başladığı, yasağın bugün gece saat 00.00'a kadar devam edeceği hatırlatıldı.

Açıklamada 31 ilde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşın sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kalarak alınan karara yüksek bir oranda uyum sağladığı belirtilerek, "Ancak bazı illerimizde az sayıda da olsa alınan kararlara uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulanmıştır. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden toplam 18 bin 770 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirilmiştir. Vatandaşlarımıza korona virüs salgını ile mücadele kapsamında aldığımız tedbirlere göstermiş oldukları duyarlı yaklaşımdan dolayı teşekkür ederiz" denildi.

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