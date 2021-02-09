Türkiye İçkileri yurt dışına ihraç ediyor gibi gösterip 40 milyonuk vurgun yaptılar

İçkileri yurt dışına ihraç ediyor gibi gösterip 40 milyonuk vurgun yaptılar

Türkiye

İçkileri yurt dışına ihraç ediyor gibi gösterip 40 milyonuk vurgun yaptılar

Gürcistan'a ihraç edilen 21 TIR dolusu içki buhar oldu. CNN TÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ'ın özel haberine göre içkiler evrak üzerinde ihraç ediliyor gibi gösterilip yurt içi piyasaya satıldı. 40 milyon liralık vurgun yapılan olayla ilgili 31 kişi gözaltına alındı.

09 Şubat 2021, Salı 12:00 Son Güncelleme:
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Sarp Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan'a içki ihracatı yapan bir firmayı takibe aldı. Türkiye'nin en büyük içki üreticilerinden olan firma, evrak üzerinde 21 TIR dolusu içkiyi Gürcistan'a ihraç etmiş gibi gösterdi. Yürütülen çalışmalarda TIR'ların içerisinde içki yerine tekstil, mobilya, sebze ve meyve yüklü olduğu belirlendi. 



Şişe başı 160 lira 

Gürcistan'a ihraç edilmiş gibi gösterilen 337 bin 778 şişe içkinin iç piyasaya satıldığı tespit edildi. Bu yöntemle firmanın şişe başı 140-160 TL, toplamda da 40 milyon liralık KDV ve ÖTV ödemesi yapmadığı belirlendi.

Savcılık soruşturma başlattı 

Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İstanbul, Kırklareli ve Artvin'de düzenlenen operasyonlarda aralarında içki imalatı ve pazarlaması yapan firmanın yabancı uyruklu yetkilileri, paravan firma yetkilileri, gümrük müşavirleri ve araç şoförlerinin de bulunduğu 31 kişi gözaltına alındı. TIR şoförleri verdikleri ifadede Gürcistan'a götürdükleri yüklerin arasında içki olmadığını söyledi.

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