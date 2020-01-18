İçkiliyken suç işleyenin evine, alkol takip cihazı

Bursa İnegöl’de yaşayan M.M., alkollüyken ‘hakaret, basit yaralama ve konut dokunulmazlığını ihlal’ suçlarını işledi. Bu yüzden 12.5 ay hapis cezası aldı. 10 gün cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlik yasası uyarınca bırakıldı.

Zarar vermesin diye

M.M., içip kendini kaybeden kişilerin, çevresine zarar vermesini önlemeyi amaçlayan ‘bağımlı bazı suçluların alkol ölçer ile izlenmesi uygulaması’ kapsamına alındı. Evine alkol takip cihazı kuruldu. Her gün sabah-akşam cihaza üflemesi zorunlu.

“Hemen cihaza git”

Suçluların alkol ölçümü, belirli olmayan saatlerde de yapılıyor. Görevli, suçluyu herhangi bir saatte arayıp cihaza gitmesini istiyor. Cihaz, kimlik tespiti için kişinin fotoğrafını çekiyor. Ölçüm aparatına üfleyen kişide alkol tespit edilirse mahkemeye bildiriliyor.







