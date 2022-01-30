İclal Aydın: Gözümden pıtır pıtır mutluluk yaşları dökülüyor

Her romanına Cunda’da aynı otelde aynı odada başladığının da bahseden İclal Aydın; “Ayvalık ve Cunda’nın uğuruna inanıyorum. Cunda beni seviyor ama ben onu daha çok seviyorum. Şimdi çekilen sahneleri izlerken gözümden pıtır pıtır mutluluk yaşları dökülüyor. Vaktiyle hayır dediğim şeylerin karşılığını, kendi gücüme ve fikrime göre koruduğum o hayallerin gerçeğe dönüşmesiyle alıyorum. İnşallah uzun ömürlü ve mutluluk verici bir eser olur” dedi.

Yapımını Süreç Film’in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği dizinin çekimleri Ayvalık’ta gerçekleşiyor.

Çok yakında seyirciyle buluşmaya hazırlanan Üç Kız Kardeş dizisinde Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay , Emre Kıvılcım, Mert Özcan, Ece Baliç gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor. Birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatmaya hazırlanan dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün otururuken, senaryosunu Betül Yağsağan kaleme alıyor.

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