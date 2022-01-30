Magazin İclal Aydın: Gözümden pıtır pıtır mutluluk yaşları dökülüyor

İclal Aydın: Gözümden pıtır pıtır mutluluk yaşları dökülüyor

Magazin

İclal Aydın: Gözümden pıtır pıtır mutluluk yaşları dökülüyor

Yaklaşık 3 yıldır Üç Kız Kardeş’i dizi yapmak istediğinden bahseden İclal Aydın; “Üç Kız Kardeş’i önce bir televizyon dizisi olarak tasarladım, daha sonra fikrimi değiştirip kitaba çevirdim. İyi ki öyle yapmışım. Son yıllarda günlük yaşamı hakimiyeti altına alan büyük, yeni, hoyrat bir dil var. Ve o dil beni çok mutsuz ediyor. Kendime yer bulamaz, inandıklarımı savunamaz hale geldiğimde hissettiğim büyük değer yitiminin yasıyla yazmaya başlamıştım bu romanı. Gök kubbe altında yeni bir hikaye yok ama çok özlenen bir dil var. İnsani sıcaklık, aidiyet, nezaket ve benzeri kavramları özleyen, yokluğundan etkilenen bir ben olamam diyordum. Haklıymışım. Bir ben değilmişim. Çokmuşuz meğer” şeklinde konuştu.

30 Ocak 2022, Pazar 14:21 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Her romanına Cunda’da aynı otelde aynı odada başladığının da bahseden İclal Aydın; “Ayvalık ve Cunda’nın uğuruna inanıyorum. Cunda beni seviyor ama ben onu daha çok seviyorum. Şimdi çekilen sahneleri izlerken gözümden pıtır pıtır mutluluk yaşları dökülüyor. Vaktiyle hayır dediğim şeylerin karşılığını, kendi gücüme ve fikrime göre koruduğum o hayallerin gerçeğe dönüşmesiyle alıyorum. İnşallah uzun ömürlü ve mutluluk verici bir eser olur” dedi.

Yapımını Süreç Film’in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği dizinin çekimleri Ayvalık’ta gerçekleşiyor.

Çok yakında seyirciyle buluşmaya hazırlanan Üç Kız Kardeş dizisinde Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay , Emre Kıvılcım, Mert Özcan, Ece Baliç gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor. Birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatmaya hazırlanan dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün otururuken, senaryosunu Betül Yağsağan kaleme alıyor.

İlgili Haberler
İclal Aydın: Kim elden ayaktan düşer bilemiyoruz


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
30 Ocak 2022 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
Bak, sen beyinsizsin ama ben yine de anlatayım...
Şirin Sever
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Ruha dokunan sihirli parmaklar
Funda Duru
Mehmet Coşkundeniz
Romantizm bir ruhtur, parayla satın alınmaz
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
Mutluluk veriyor
Uğur Alkapar
Suna Akyıldız
Yıldız Tilbe'den özel açıklamalar
Suna Akyıldız
Gökçen Erdoğan
Kadın bakışı ve erkek bakışı elbette farklı
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Büyük babadan iş tüyoları
Bekir Saçar
Yasemin Candemir
“Söze dökülen korkular, ne kadar çok konuşursanız kaçacak delik arar!”
Yasemin Candemir
Hande Kazanova
2022 yılında burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
2022 yılına astrolojik bakış: 2022'de ayakta kalmak
Öner Döşer
Elif Demirtaş Bilir
Yargı dizisinde İnci’nin sevgilisiyle ilgili müthiş bir ipucu yakaladık
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Okan Bayülgen ve Sinan Akçıl, Erhan Petekkaya ile olan anılarını anlattı