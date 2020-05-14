İçlerinden Picasso fırladı!

Malum; Nurgül Yeşilçay, Pelin Karahan, Burcu Şendir, Hande Erçel, Melisa Tapan, Bensu Soral ve Yağmur Tanrısevsin içindeki sanat aşkını tuvale yansıtanlar grubundan. Sosyetik güzel Dila Tarkan da salgın nedeniyle dışarı çıkamadığı evinde resim yeteneğini keşfetti. Bir elinde fırça, diğerinde boya sanat yapıyor.

“Ben de kendimi zaten ti’ye aldım”

Miss Turkey 2016 birincisi Buse İskenderoğlu da ilk deneyimini önceki gün sevenleri ile paylaştı. Eserinin (!) önünde verdiği poz nedense daha çok beğenildi. Sonra “Ben de kendimi zaten ti’ye aldım” dedi.

2017 güzeli Aslıhan Karalar ise daha yolun başında. İşe mandala boyamakla başladı.