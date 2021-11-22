İçli dışlı köfte nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta içli dışlı köfte tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta programında gelinler içli dışlı köfte tarifi yapıyor. Ekran başında izleyen seyirciler ise içli dışlı köfte tarifi araştırıyor. Peki, içli dışlı köfte nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız içli dışlı köfte tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
22 Kasım 2021, Pazartesi 14:00 Son Güncelleme:
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Tadına doymayacağınız içli dışlı köfte tarifi, evde yapabileceğiniz şahane bir lezzet. Peki, içli dışlı köfte nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız içli dışlı köfte tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası ve hazırlanışı...
İÇLİ DIŞLI KÖFTE TARİFİ
İçli dışlı köfte malzemeler
- 200 gram kıyma (3 sefer çekilmiş dana kıyma)
- 3 bardak ince bulgur
- 1 su bardağı ılık su
- 1 tatlı kaşığı tuz
İç harcı için;
- 500 gram dana kıyma (orta yağlı)
- 2 yemek kaşığı margarin ya da tereyağı
- 1 yemek kaşığı salça
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı pul biber
- 1 tatlı kaşığı karabiber
- 4 orta boy soğan
- 1 tutam maydanoz
Sosu için;
- 200 gram tereyağı
- Pul biber
Bulguru yoğurma kabına alın, tuzu ekleyin ve ılık suyu da ilave edip üzerine tepsi kapattıktan sonra 15 dakika ıslatın. İç malzemeleri için soğanı küp küp doğrayın. Tereyağı ve margarini koyup eritin tavada eritin. Eriyen yağın içine kıymayı alın ve suyu çekinceye kadar pişirin. Salçayı ekleyin ve soğanı da ilave edin. Maydanozu kıyıp içerisine atın. Tuz, pul biber ve karabiberi atıp karıştırın. Ceviz içi sevenler bu aşamada bir çay bardağı ceviz içi de ilave edebilirsiniz. İçi soğumaya bırakın. Islanan bulguru güzelce yoğurun. Ardından bulgura un, irmik ve dana kıyma etini ekleyerek yoğurmaya devam edin. Bu aşamada yoğurmak için azar azar su ekleyebilirsiniz. Hazırlanan bulguru dolapta bir iki saat üzeri kapalı dinlendirin. Bulgur harcından ceviz büyüklüğünde parçalar alın. Hamurunuzu yuvarladıktan sonra baş parmağınızla elinizi ıslatıp incecik çukur açın ve iç harcından bir tatlı kaşığı ile doldurun. Hamuru kapatıp bu işlemi iç harcı ve hamur bitene kadar tekrarlayın. Suyu tencerede kaynatıp sonrasında bir yemek kaşığı dolusu tuz atın. Köfteleri içine atın ve piştikten sonra kevgir kaşık yardımıyla yüzeye çıkan içli köfteleri alın. Tereyağı sos tavasında kızdırın ve üzerin pul biber ekleyerek içli köftelerin üzerine dökün.