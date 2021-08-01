Bol baharatlı ve bol cevizli içli köfte Antep usulü tarifi ile misafirleriniz parmaklarını yiyecek. Peki, içli köfte Antep usulü nasıl yapılır? İçli köfte Antep usulü tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

İÇLİ KÖFTE ANTEP USULÜ TARİFİ

İçli köfte Antep usulü malzemeler

Tuz

Karabiber

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

2 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı dövülmüş ceviz (isteğe göre)

650 gram orta yağlı kıyma

2 adet soğan

1 adet yumurta

1 su bardağı irmik

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

Karabiber

Tuz

500 gram köftelik bulgur

Yarım su bardağı un

İçli köfte Antep usulü yapılışı

İlk olarak bir tavaya tereyağı alınarak eritilir. Tereyağı eridikten sonra kıyma eklenir. Kıyma yaklaşık 15-20 dakika kavrulduktan sonra doğranmış soğanlar eklenir ve pişmesi için bırakılır. Kıymanın tamamen pişmesine yakın tuz ve baharatlar eklenir. İyice karıştırıldıktan sonra ocaktan alınır ve dövmüş cevizler eklenir. Soğuduktan sonra iç harcınız kullanıma hazırdır.

Bulgur ve irmik bir kaba alınarak karıştırılır. Bulgur irmik karışımını biraz geçecek seviyeye kadar sıcak su ilave edilir. Yumuşayıncaya kadar dinlendirilir. Daha sonra çiğ köfte yoğurulur gibi yoğrulur. Ardından kalan malzemeler eklenir ve karıştırılarak yoğrulmaya devam edilir. Hamur ele yapışmayacak kıvama geldiğinde artık köfteleri yapmaya başlayabilirsiniz. Hamurdan cevizden biraz büyük miktarda hamur koparılır. Daha sonra parmakla bir tarafından çukurlaşana kadar yoğurmaya devam edilir. Çukur oluştuktan sonra 1-2 kaşık iç harcından koyulduktan sonra çukur düzgün bir şekilde kapatılır. İçli köfte yapımındaki en önemli püf nokta hamurunun ince olmasıdır. Bu işlemlerden sonra yapılan tüm köfteler bir tepsiye dizilir. En son aşama olarak içli köfteleri kızartma tenceresine almanızdır. İyice kızardıktan sonra içli köfteleri kâğıt havluya koyarak fazla yağı çektirilir.



