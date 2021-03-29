Türk mutfağında çok fazla tercih edilen ve çok sevilen tarifler arasında içli köfte bulunmaktadır. Ancak içli köftenin yanında ne yapılacağına dair pek çok araştırma yapılmaktadır. Oldukça besleyici ve sağlıklı olan içlik köftenin yanında hafif yiyeceklerin tercih edilmesi gerekir. İçli köftenin yanında tüketilecek birçok değişik alternatif bulunur. İçi köftenin yanında tüketilebilecek ve tercih edilebilecek birçok değişik alternatif bulunmaktadır. Bireyler; kendi damak zevklerine, oluşturmak istedikleri menüye ve besleyicilik açısından önemli olan tariflere göre tercih yapabilirler.

İçli Köftenin Yanına Ne Gider?

İçli köftenin yanında tercih edilebilecek tariflerden birisi; pirinç veya bulgur pilavıdır. Hemen her yemek ile uyum sağlayan pilav türleri, içli köfte ile de uyum sağlayacaktır. Çok lezzetli olan içli köftenin, pilav türleri ile sunulması, içli köfteye lezzet katacaktır. Hem besin değerlerinin fazla olması hem de pratik olması, içli köfte için ideal olacaktır.

Salata çeşitleri, içli köftenin yanında sunulacak, aynı zamanda çok hafif olacak tariflerdendir. İçli köftenin yanında salata çeşitlerinden birisinin yapılması, hem lezzet hem de besin değerleri açısından faydalı olacaktır. Bunun yanı sıra salata çeşitlerinin neredeyse hepsi, içli köfte ile uyum sağlayacaktır. Birey; kendi damak zevkine ve mevsime uygun bir şekilde seçmiş oldukları sebzeler ile salata yapabilir.

Elmalı kereviz salatası tarifi de, içli köfteye yakışan tariflerin içerisinde bulunmaktadır. Lezzet açısından çeşitlilik yapmak isteyen ve değişik lezzetlerden hoşlanan bireyler adına elmalı kereviz salatası tercih edilebilir.

İçli Köftenin Yanında Ne Yapılır?

İçli köftenin yanında yapılabilecek tarifler arasında haydari ve humus yer almaktadır. Yoğurt ve sarımsak malzemelerin ön planda olduğu meze çeşidi; bilhassa kızartma olarak yapılan içli köftelerin yanında haydari çok uyum sağlayan bir tariftir. Aynı zamanda hafif, lezzetli ve ferahlatan özelliği ile içli köftelerin tadına tat katmaktadır.

Tahin, nohut, kimyon, sarımsak gibi malzemeler ile yapılan humus, hemen her yemeğe lezzet katmaktadır. İçli köfteyle oldukça uyumlu olan, bazen bir arada sunulan mezeyle lezzetli bir sofranın kurulması mümkündür. İçli köftenin yanına tercih edilebilecek bir başka tarif de humustur.

İçli köftenin yanında yapılabilecek tariflerden bir diğeri ise; yoğurtlu patlıcan ezmesidir. Patlıcanların ezilip yoğurt ve zeytinyağıyla bir araya getirildikten sonra ortaya çıkan eşsiz lezzetlerden birisi olan bu tarif, içli köftenin yanına uyum sağlayan en lezzetli tariflerdendir.

İçli Köftenin Yanına Yapılabilecek Çorba, Sulu Yemek ve Salatalar

İçli köftenin yanında yapılabilecek çorba çeşitleri; domates çorbası, yayla çorbası, tarhana çorbası olarak sıralanabilir. İçli köftenin yanında hafif çorbaların tercih edilmesi önemlidir. Bu şekilde lezzet dengesini oranlamak mümkün olacaktır.

İçli köftenin yanında yapılabilecek sulu yemekler arasında; taze fasulye yer alabilir. Hafif bir tarif olmasından ötürü tercih edilebilir.

İçli köftenin yanında tercih edilecek salatalar; çoban salatası, cacık ve Rus salatası yer alabilir. Hemen herkesin severek tükettiği Rus salatası, içerisindeki malzemeler açısından zengin bir salata türüdür. İçli köftenin yanında tercih edilecek olan Rus salatası, içli köfteye lezzet katacaktır. Cacık ve çoban salatası da besin değerleri bakımından zengindir. Bununla beraber içli köfte ile uyumlu salata türleridir.