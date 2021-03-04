Apple’ın iCloud’a eklediği yeni “Verilerinizin bir kopyasını aktarın” seçeneği, Apple’ın bulut depolama servisine yedeklenen fotoğrafların üçüncü parti bir servise aktarılabilmesini sağlıyor. Şu an için yalnızca Google Fotoğraflar için destek sunan özellik, aktarma işlemi sırasında iCloud’da fotoğrafları silmek yerine bir kopyasını Google Fotoğraflar’da oluşturuyor.

iCloud’un yeni özelliği, iPhone’dan Android bir akıllı telefona geçişi kolaylaştırırken, iCloud verilerini bir başka bulut depolamada yedeklemek için de kullanılabiliyor.

Yeni özellik şimdilik Avustralya, Kanada, AB, İzlanda, Lihtenştayn, Yeni Zelanda, Norveç, İsviçre, Birleşik Krallık ve ABD'de kullanıma sunuldu. Türkiye’deki iPhone sahiplerinin ise bu özelliği kullanabilmeleri için biraz daha beklemeleri gerekiyor.

Aktarılan bir fotoğrafın yalnızca en son düzenlemesi aktarılıyor ve kopyalanıyor. Bunun yanında akıllı albümler, canlı fotoğraflar, fotoğraf akışı gibi içerikler şu anda desteklenmiyor. Aktarmayı yapmak isteyen kullanıcıların transfer süreci 3 ila 7 gün kadar sürüyor.







