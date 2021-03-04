Bilim & Teknoloji iCloud'a iPhone'dan Android'e geçişi kolaylaştıran özellik geldi

iCloud'a iPhone'dan Android'e geçişi kolaylaştıran özellik geldi

Bilim & Teknoloji

iCloud'a iPhone'dan Android'e geçişi kolaylaştıran özellik geldi

Apple, iOS’ten Android’e geçişi kolaylaştıran yeni aracını duyurdu. 'Verilerinizin bir kopyasını aktarın' seçeneğiyle iCloud’a yedeklenen fotoğraflar, kolay bir şekilde Google Fotoğraflar’a taşınabiliyor. Onur Binay/posta.com.tr

04 Mart 2021, Perşembe 13:10 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Apple’ın iCloud’a eklediği yeni “Verilerinizin bir kopyasını aktarın” seçeneği, Apple’ın bulut depolama servisine yedeklenen fotoğrafların üçüncü parti bir servise aktarılabilmesini sağlıyor. Şu an için yalnızca Google Fotoğraflar için destek sunan özellik, aktarma işlemi sırasında iCloud’da fotoğrafları silmek yerine bir kopyasını Google Fotoğraflar’da oluşturuyor.

iCloud’un yeni özelliği, iPhone’dan Android bir akıllı telefona geçişi kolaylaştırırken, iCloud verilerini bir başka bulut depolamada yedeklemek için de kullanılabiliyor.

Yeni özellik şimdilik Avustralya, Kanada, AB, İzlanda, Lihtenştayn, Yeni Zelanda, Norveç, İsviçre, Birleşik Krallık ve ABD'de kullanıma sunuldu. Türkiye’deki iPhone sahiplerinin ise bu özelliği kullanabilmeleri için biraz daha beklemeleri gerekiyor.

Aktarılan bir fotoğrafın yalnızca en son düzenlemesi aktarılıyor ve kopyalanıyor. Bunun yanında akıllı albümler, canlı fotoğraflar, fotoğraf akışı gibi içerikler şu anda desteklenmiyor. Aktarmayı yapmak isteyen kullanıcıların transfer süreci 3 ila 7 gün kadar sürüyor.



Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Tam saatinde kurtarıyor
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
38 sondajla altın peşinde
Bilal Emin Turan
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Justin Bieber'ın elektrikli Rolls Royce aracının fiyatı 500 bin dolar