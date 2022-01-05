İçme suları için bakanlıktan önemli adım!

Dikmen, “2020 yılı su kayıp oranı ortalama yüzde 35.4 olarak tespit edildi. Bu su kayıp oranının yüzde 25 seviyesine indirilmesi ile yıllık 624 milyon metreküp su kazanılmış ve yaklaşık iki milyar lira ekonomik değer kaybı engellenmiş olacak” dedi.

YÜZDE 25’E KADAR DÜŞECEK

İçme-kullanma suyunun etkin kullanılması ve israfının önlenmesi için yayımlanan “İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği” ile su idarelerinin su temininde, iletiminde, dağıtımında ve tüketiminde su kayıplarının azaltılmasına yönelik görev ve sorumlulukları belirlendi.

Bu mevzuat ile büyükşehir ve il belediyeleri su kayıplarını 2023 yılına kadar yüzde 30, 2028 yılına kadar ise yüzde 25 düzeyine, diğer belediyeler su kayıplarını 2023 yılına kadar yüzde 35, 2028 yılına kadar yüzde 30, 2033 yılına kadar ise yüzde 25 düzeyine indirmekle yükümlü oldular. Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen, konuyla ilgili şunları söyledi:

HİDROFOR SİSTEMİ

“İçme suyu şebekeleri için hidrolik modelleme çalışması, su hızı, debi, basınç vb. hidrolik parametrelerin tahmin edilmesi amacıyla yapılıyor. Sistemin Veri Tabanlı İzleme ve Kontrol Sistemi’ne entegre edilmesi ile şebekedeki debi ve basınç değişimlerini sürekli olarak izlenebiliyor. Burada şebekeye ne kadar su basıldığı, ne kadarının faturalandırıldığı görülebiliyor. Böylece, nerede ne kadar kayıp olduğu belirlenecek ve gerekli yerlerde yenileme yapılacak.

Su kayıpları yüksek olan yerlerde sadece basınç yönetimi yaparak kayıp oranı yüzde 40’ın altına indirilebilir. Örneğin bir apartmanda 15. kata su vermek için basınç uygulanıyor. Ancak bu basınç boruların patlamasıyla sonuçlanabiliyor. Binalara hidrofor sistemi kurulması durumunda, merkezden daha az basınç uygulanacak, böylece patlaklar azalacak ve su kaybı düşecektir.

GRİ SU KULLANIMI

İklim değişikliğine uyum kapsamında 30 büyükşehir belediyesiyle çalışıyoruz. Her bölgeyi temsil edecek bir belediyeyi pilot belediye seçtik. Gri su kullanımı ve yağmur suyu hasadının yaygınlaştırılmasını sağlayacağız. Tuvaletten çıkan sular dışındaki, mutfak, banyo sularını arıtıp, sifon suyu olarak kullanmak veya yağmur sularını toplayıp sulama için kullanmak mümkün. Bunun için sadece basit bir sistem gerekiyor.”

Hürriyet -Meltem Özgenç