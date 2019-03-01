İçme suyu şebekesi bomba gibi patladı

Mardin Nusaybin Çatalözü Mahallesi mevkiinde alt yapı çalışmaları sırasından Midyat ilçesine bağlı Beyazsu Mahallesi’nden Artuklu ve Kızıltepe ilçelerine verilen içme suyu şebekesi patladı.

YAKLAŞIK 10 METRE YÜKSELDİ

Patlama sırasında su yaklaşık 10 metre yükselirken Nusaybin-Midyat karayolu trafiğe kapandı. Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Marsu ekiplerinin müdahalesiyle su vanaları kapatıldı.

BİRÇOK ARAZİ SULAR ALTINDA KALDI

Çevrede bulunan bir halı saha kullanılmaz hale gelirken birçok arazi ise sular altında kaldı. Patlama sonrası AK Parti Nusaybin Belediye Başkan Adayı Mehmet Hadi Hamidi ve AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Latif Özel bölgeye gelerek incelemelerde bulunduktan sonra yetkililerden bilgi aldı.

Öte yandan Marsu ekipleri içme suyu hattında onarma çalışmalarına başladı.