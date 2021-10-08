Türkiye İçme suyunda korkutan koku! Gerçek böyle ortaya çıktı

İçme suyunda korkutan koku! Gerçek böyle ortaya çıktı

Türkiye

İçme suyunda korkutan koku! Gerçek böyle ortaya çıktı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, bir gölete izinsiz kimyasal madde dökülerek içme suyunun kirletilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.

08 Ekim 2021, Cuma 13:46 Son Güncelleme:
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Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Suadiye ve Çepni mahallelerinden gelen "suda koku" ihbarı üzerine Çevre Koruma Daire Başkanlığı ve Kartepe Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Su kalite kontrol ekiplerince bölgeyi besleyen Gücük kaynağında koku tespit edilmesinin ardından, iki mahalleye su sağlanan Toraman 1, 2 ve 3, Barbarostepe, Kestanelik ve Otoşe depo giriş ve çıkışları iptal edilerek tüm şebeke suyu tahliye edildi ve temizlik işlemleri tamamlandı.

Ekiplerce bölgede yapılan geniş çaplı incelemede, Gücük kaynağının üst kotlarında, yaklaşık 1 kilometre mesafede kullanılmayan taş ocağında bulunan gölete kaçak döküm yapıldığı tespit edildi. Göletten sızan suların yeraltı suyuna karışarak kaynağa ulaştığı ve kokuya sebebiyet verdiği belirlendi.

KAÇAK DÖKÜM YAPAN 2 ARAÇ TESPİT EDİLDİ

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Kartepe Jandarma Komutanlığı ekiplerince MOBESE kameralarında yapılan incelemede, kaçak döküm yapan 2 araç tespit edildi.

Araçlardan ve gölet suyundan araştırılmak üzere alınan numuneler TÜBİTAK'a gönderildi, kaçak döküm yapılan kimyasal madde ise vidanjörlerle çekilerek bertarafı için İZAYDAŞ'a gönderildi.

İDARİ VE ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından idari ve adli süreç başlatıldı. Numuneler üzerinde İSU Uluslararası Laboratuvar Merkezi'nde yapılan analizlerde, tüm kimyasal parametreler yönünden kirlilik bulunmadığı tespit edilirken, sudaki koku nedeniyle Gücük kaynağından su alımı durduruldu ve hat tahliye edildi. Bölgeye, Suadiye Içme Suyu arıtma tesisi ile Yuvacık Barajı hattından su verildi.


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