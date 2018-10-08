İcra kurulu bile müşterisini dinliyor

AXA Sigorta, müşterilerinin, acentelerinin ve çalışanlarının çözüm (hayat) ortağı olacak. Stratejilerini 2017 yılında belirledikleri ve ‘Dert Varsa Derman AXA’ sloganıyla müşterilerinin daima yanında olan şirket, bu yıl itibari ile ise ‘Sadece hasar ödeyen’ bir şirket olmanın ötesine geçerek, onların çözüm ortağı olan bir şirket haline gelmeyi hedefliyor. AXA Sigorta CEO’su Yavuz Ölken, bununla ilgili adımların atılmaya başlandığına dikkat çekerek, “Alınan geri bildirimlere göre, sigortalılar da bu dönüşümden oldukça memnun. Hatta, şirketin başlıca dağıtım kanalı olan acenteleri ve müşteri temsilcileri dışında ‘İcra Kurulu’ bile müşterilerin şikayetlerini dinliyor. Gelen müşteri taleplerinden ders çıkarmaya ve yenilikler geliştirmeye başladık. Çözüm ortaklığı da sadece AXA müşterileri için değil aynı zamanda acentelerin ve AXA çalışanlarının çözüm (hayat) ortağı olmayı kapsıyor” diye konuştu.

Sıkıntılı dönemde Sigorta önemli

Birey ve kurumların sahip oldukları ‘değerleri’ korumanın ekonominin geçirdiğimiz zor dönemlerinde daha büyük önem kazandığını belirten Ölken, şunları söylüyor: “Sigorta hem kriz hem de büyüme dönemlerinde bütün endüstriler için olmazsa olmaz. Bankacılık sektörünü, reel sektörü ve bireylerin risklerini koruması için tamamlayıcıyız. Bireyler yıllarca biriktirerek bir araba ya da bir konut alıyor ya da bir işyeri açıyor, yatırım yapıyor. Finansal varlıkları koruyabileceğiniz yegane sistem de sigorta sistemi. Sıkıntılı dönemlerde sigorta çok daha önemli.” Ekonomide yaşanan gelişmeler, olası talep daralması kuşkusuz sigorta sektörünün başlıca dağıtım kanalı olan acentelere de büyük ölçüde etkileyecek. Ölken, AXA Sigorta acentelerine ise şu mesajları veriyor: “Bu dönem, öncelikle portföylerini korusunlar. Ancak, fırsatları da iyi değerlendirsinler. Birey ve kurumların ödeme yeteneklerini dikkate alarak portföylerini büyütme konusunda seçici ve titiz olmak zorundalar, çünkü risk seçimi de her zamankinden daha fazla önem kazanıyor. Her şeyden önemlisi, teknolojiye yatırım yapmaktan korkmasınlar.”

AXA Grubu, Türkiye’ye yatırımdan memnun

AXA Türkiye’nin 2017’den beri AXA’nın Uluslararası Gelişen Pazarlar Bölgesi’ne dahil olduğunu belirten Ölken, şu görüşleri dile getiriyor: “Bu bölgede 33 ülke faaliyet gösteriyor. Söz konusu 33 ülke içinde euro bazında toplam cironun yüzde 15’ini, karlığın ise yüzde 23’ünü AXA Türkiye temsil ediyor.



