İcra takibine virüs arası

Tüm çabalara rağmen tahsil edilemeyen borçlar için haciz işlemi devreye giriyordu. Corona virüs önlemleri kapsamında Cumhurbaşkanı kararıyla nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç, tüm icra ve iflas takipleri 30 Nisan’a kadar durduruldu:

Mevcut icra dosyalarında herhangi bir işlem yapılmayacak.

Yeni icra ve iflas takiplerine başlanmayacak.

Alacaklılar bu sürede icra aracılığıyla alacağını talep edemeyecek.

İhtiyati haciz kararlarına ilişkin de işlem yapılamayacak.





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