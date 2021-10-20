İcralık araç ihalesinde şok! 6 ay boyunca takip edildiler…

İstanbul Mali Şube Ekipleri, 6 aylık takibin ardından Kartal'da bulunan Yediemin Otoparkı'na operasyon düzenledi. İcralık araç ihalesine fesat karıştıran otopark çetesi çökertilirken 10 kişi gözaltına alındı.

CNN TÜRK muhabiri Tugay Saday operasyonun detaylarını aktardı...

İstanbul Mali Şube Ekipleri az önce Kartal'da bulunan Yediemin Otoparkı'na operasyon düzenledi. İçeri hızla giren ekipler burada 10 kişiyi gözaltına almış durumda, etrafta da arama yapılıyor.









İHALEDEKİ ARAÇLARI DÜŞÜK FİYATLARLA ALIYORLARDI

Ekipler uzun süredir bu operasyon için çalışma başlatmışlardı. Özellikle icralık olan araçlar Yediemin Otoparkı'na çekiliyor, ardından da ihaleye çıkarılıyordu. Bazı otoparklara konuşlanan çeteler vatandaşların o ihalelere girmelerini engelliyordu, aynı zamanda o ihaledeki araçları düşük fiyatla kendileri alıyordu. Her şeye rağmen ihaleye giren kişileri de araçlarını teslim almaya gelirken hem darp ediyorlardı aynı zamanda araçları da sökerek veriyorlardı, fahiş Otopark ücretleri uyguluyorlardı.

ÇETE LİDERİNİN ADRESİNE DE EKİPLER YÖNLENDİRİLDİ

Yaklaşık 6 ay süren takibin ardından operasyon için harekete geçildi. Ekipler otoparktaki araçlara yönelik de inceleme başlattı. Araçların sayımları yapılacak. Adreslerinde olan şüpheliler de var. Operasyon devam ediyor. 2 polis drone'u da burayı ablukaya almış durumda. Çete liderinin adresine de ekipler yönlendirildi.