İdam cezasının verildiği duruşma Zoom ile yapıldı
Nijerya’da yargılanan bir adam, Zoom uygulaması aracılığıyla görülen duruşmada idam cezasına çarptırıldı. Karar, insan hakları savunucularının tepkisini çekti. İnsan Hakları İzleme Komitesi, idama her koşulda karşı olduklarını bir kez daha anımsatarak, kararı, “Acımasız ve insanlık dışı” diye niteledi.
09 Mayıs 2020, Cumartesi 13:02 Son Güncelleme:
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Patronunun annesini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan şoför Olalekan Hameed, dün, Covid-19’la mücadele kapsamındaki önlemler nedeniyle Zoom kullanılarak hakim karşısına çıktı. Hakim Mojisolo Dada, Lagos kentindeki mahkeme salonunda, Hameed cezaevindeydi. Avukatlar da evlerinden internet bağlantısı aracılığıyla duruşmaya katıldı. Üç saat süren yargılamanın sonunda, Dada, Hameed’in asılarak idam edilmesine hükmetti.
2018’de öldürülen 76 yaşındaki Jolasun Okunsanya’yı öldürdüğüne dair suçlamaları reddeden Hameed’in temyize gidip gitmeyeceği açıklanmadı.
İnsan Hakları İzleme Komitesi’nin açıklamasında, hukuki süreçlerin sürmesi için sanal mahkeme kurulmasının adaleti sağlama konusundaki kararlılığa işaret ettiği ancak idam kararı alınmasının yanlış ve kabul edilemez olduğu vurguladı. Komitenin açıklamasında, “Dönüşü olmayan, insanlık dışı, eskimiş olan bu cezanın kaldırılması gerek” ifadelerine yer verildi.
Ülkede, cezanın infaz edilmesi için eyalet valilerinin onayı gerekiyor. Uluslararası Af Örgütü’nün verilerine göre idam cezasına çarptırılan 2 bini aşkın kişi var ancak 2016’da üç kişi idam edildi.