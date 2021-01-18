'İdam mahkumu' güvercinin hayatı kurtulabilir

ABD’den geldiği sanılan ve yerel türleri tehdit ettiği gerekçesiyle Avustralya'daki yetkililerin itlaf etmeyi planladığı güvercinin hayatı kurtulabilir. Zira ABD’deki bir yetkili yaptığı açıklamada güvercinin bileziğin sahte olduğunu ve söz konusu güvercinin ABD'den gelmediğini söyledi. Avustralya’nın Melbourne kentinde yaşayan Kevin Celli-Bird, söz konusu güvercini 26 Aralık’ta bulmuştu. Bilezik numarasını araştıran Celli-Bird, kuşun 13 bin kilometre uzaktaki ABD'nin Oregon eyaletinden geldiğini öğrenmişti. Uzmanlar, ABD’nin yeni başkanı Joe Biden’ın adı verilen kuşun ülkeye gemiyle geldiğinden şüphelenmişti.

"Kesinlikle Avustralya'da"

Independent Türkçe'nin haberine göre, Amerikan Yarış Güvercini Birliği’nden Deone Roberts, söz konusu bileziğin sahte olduğunu açıkladı. Bilezik numarasının ABD’deki başka bir güvercine ait olduğu belirten Roberts, “Avustralya’da çekilen fotoğraflardaki kuş farklı. Kesinlikle Avustralya'da, ABD'de değil” dedi.

İdam mahkumu güvercin

Kuşa zarar verilmemesi talep edildi

Avustralya Başbakan Yardımcısı Michael McCormack, Joe’nun ülkenin biyogüvenliğini tehdit etmesi durumunda sonuçlarıyla yüzleşeceğini söylemişti. Öte yandan, kuşun yaşadığı Viktorya’nın Eyalet Sağlık Bakanı Marin Foley, federal hükümetten kuşa zarar vermemesini talep etti.

İnternet üzerinden satın alıyorlar

ABD’de güvercin yarışları düzenleyen Lucas Cramer, kuşların zaman zaman gemilerle seyahat ettiğini, Japonya’dan ABD’ye gelen kuşların bulunduğunu belirtse de Joe’nun bunlardan biri olmadığının altını çizdi. Bileziğin gerçek sahibinin 29 Ekim’deki yarış esnasında kaybolduğunu belirten Cramer, "Bu aynı güvercin değil. Yarış güvercini bile değil" dedi.

Melbourne Güvercin Kurtarma’da bakıcılık yapan Lars Scott, Amerika’dan gelen kuş bileziklerinin şehir çevresinde nadir olmadığını, bazı yetiştiricilerin internet üzerinden satın aldığını söyledi Evinin bahçesinde kuşu beslemeye devam eden Celli-Bird ise gelişmeleri memnuniyetle karşıladığını söyledi.





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