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İdam tartışmalarıyla ilgili Adalet Bakanı'ndan açıklama

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül idam tartışmaları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

29 Ağustos 2019, Perşembe 10:39 Son Güncelleme:
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İdam tartışmalarıyla ilgili Adalet Bakanı'ndan açıklama

Bakan Gül yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Kadına yönelik şiddet ve cinayet gerçekten insanlık dışı. Bu tür hadiseleri görmek insanın insanlığından utandığı bir tablo. Bu konuda hem idari hem yargı mercileri böyle kişilerin hak ettiği cezayı vermektedir. Sayın cumhurbaşkanın bu konuda tutumu açıktır. Eğer parlemento bu değişikliği yaparsa sayın Cumhurbaşkanı ne yapacağını söylemiştir.



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