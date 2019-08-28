İddaa'da şampiyonluğun favorisi belli oldu
2019-2020 Cemil Usta Sezonu için şampiyonluk oranları belirlendi. İddaa oranlarına göre bu yılın şampiyonluk favorisi 2.55'lik oranıyla Galatasaray. Tüm oranlar ise şöyle:
2. haftası geride kalan Cemil Usta Sezonu'nun şampiyonluk oranları İddaa'da şu şekilde belirlendi.
Süper Lig Cemil Usta sezonu şampiyonluk oranları:
Galatasaray: 2.55
Fenerbahçe: 2.75
Beşiktaş: 3.80
Trabzonspor: 15.00
Başakşehir: 40.00
Konyaspor: 100.00
Yeni Malatyaspor: 100.00
Sivasspor: 150.00
Alanyaspor: 200.00
Rizespor: 200.00