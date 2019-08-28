İddaa'da şampiyonluğun favorisi belli oldu 2019-2020 Cemil Usta Sezonu için şampiyonluk oranları belirlendi. İddaa oranlarına göre bu yılın şampiyonluk favorisi 2.55'lik oranıyla Galatasaray. Tüm oranlar ise şöyle: