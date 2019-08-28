İddaa'da şampiyonluğun favorisi belli oldu

2019-2020 Cemil Usta Sezonu için şampiyonluk oranları belirlendi. İddaa oranlarına göre bu yılın şampiyonluk favorisi 2.55'lik oranıyla Galatasaray. Tüm oranlar ise şöyle:

28 Ağustos 2019, Çarşamba 11:52
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İddaa'da şampiyonluğun favorisi belli oldu

2. haftası geride kalan Cemil Usta Sezonu'nun şampiyonluk oranları İddaa'da şu şekilde belirlendi.

 Süper Lig Cemil Usta sezonu şampiyonluk oranları:

Galatasaray: 2.55

Fenerbahçe: 2.75

Beşiktaş: 3.80

Trabzonspor: 15.00

Başakşehir: 40.00

Konyaspor: 100.00

Yeni Malatyaspor: 100.00

Sivasspor: 150.00

Alanyaspor: 200.00

Rizespor: 200.00

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