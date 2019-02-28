'İddaa' da yeni dönem

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarının özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılması işine ilişkin 11 Şubat’ta ihale gerçekleştirildiği hatırlatılarak, "Spor Toto Teşkilat Başkanlığımız ile Şans Girişim Ortak Girişimi arasında bugünden geçerli olmak üzere 10 yıl süreli sözleşme imzalanmıştır." denildi.

AA