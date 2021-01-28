Fotospor'un haberine göre, Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Mesut Özil'in, Acun Ilıcalı'nın yeni açtığı Exxen platformuyla da anlaşma yaptığı iddia edildi.

Sarı-lacivertlilerin yıllık 3 milyon eurodan 3,5 yıllık sözleşme imzaladığı Mesut Özil'in bu belgesel karşılığında 10 milyon euro alacağı öne sürüldü.

Mesut’un hayatını anlatan 6 ila 8 bölümlük belgeselin, daha çekilmeden Endonezya, Malezya gibi Müslüman nüfusun yoğun olduğu ülkelere satıldığı konuşuluyor.

Pek çok sporcuya bu türden belgeseller çekildi. Son olarak Michael Jordan, Netfilx'te yayınlanan "The Last Dance" belgeselinden 4 milyon dolar almış ve parayı hayır kurumlarına dağıtacağını açıklamıştı.

Fenerbahçe'den yıllık 3 milyon euro alacak

Fenerbahçe Futbol AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, Mesut Özil transferinin maddi boyutu konusunda bilgi verildi. Buna göre Özil'e, 2021-22, 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında 3 milyon euro garanti ücret ve toplamda 550 bin euro imza parası ödeyeceği açıklandı.





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